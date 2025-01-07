На войне оборвалась жизнь редактора "МастерШеф" и "Україна має талант"

Музыкальный редактор СТБ, работавший в том числе на проекте "МастерШеф", погиб на фронте.

Антон Вовк боролся за независимость Украины и получил немало наград, к сожалению, недавно его жизнь трагически оборвалась, сообщила пресс-служба телеканала СТБ.

"Антон работал с нами с 2011 года. Сначала, на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", сопровождал также проекты "Украина имеет талант", "Мой секрет", " "Пекельні борошна", "Званый ужин" и многие другие. Талантливый и профессиональный, положительный и всегда готов прийти на помощь", - сообщили в СТБ.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Антон Вовк ушел на фронт и служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

В ВСУ защитник получил звание младшего сержанта и получил более 10 наград и наград, в том числе "Золотой крест" - отличие выдают за мужество и успешное выполнение задач.

Волк погиб 28 декабря 2024 во время выполнения боевого задания.

Без отца остались две дочери и жена.

"Вечная светлая память Герою. Низкий поклон тебе сынок за наше спокойствие. Почивай с миром. сочувствие родным и близким",

"Вечная память Герою... Почет и уважение, поклон к земле... Соболезнование родным...",

"Боже, боже что творится, царство небесное и вечная память Герою, сочувствие родным", - пишут украинцы в комментариях.

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