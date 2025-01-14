В 2025 году несколько европейских стран вводят новые условия для находящихся на их территории украинцев с целью повышения экономической самостоятельности беженцев и их интеграции в местные общины.
Об этом информирует 24 Канал .
Германия: изменения в программе Bürgergeld
С начала 2025 г. для украинских беженцев в Германии уменьшаются выплаты за отказ от трудоустройства, участие в интеграционных курсах или семинарах:
Первое нарушение – снижение на 10%,
Остальные — по 20%,
Третье – на 30%.
Размер выплаты в Германии:
563 евро для одиноких,
506 евро для каждого члена пары,
471 евро для подростков 14-17 лет,
357-390 евро для детей (в зависимости от возраста).
Ирландия: изменения в предоставлении жилья
С марта 2025 года Ирландия прекращает предоставлять бесплатное жилье для беженцев, выселяя тех, кто больше времени прожил в муниципальных помещениях. Социальные выплаты остаются без изменений:
38,80 евро в неделю для взрослых,
29,80 евро в неделю для детей.
Австрия: новые требования и повышения помощи
В Австрии украинцы, владеющие автомобилями, потеряют право на базовое обеспечение. Также они должны зарегистрировать автомобили и уплатить пошлины и специальный налог. Семейное пособие для украинцев в Австрии вырастет на 4,6% за счет инфляции.
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