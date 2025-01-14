В 2025 году несколько стран изменяют условия начисления социальных выплат для украинских беженцев, в частности, вводя новые требования по трудоустройству и жилью.

В 2025 году несколько европейских стран вводят новые условия для находящихся на их территории украинцев с целью повышения экономической самостоятельности беженцев и их интеграции в местные общины.

Об этом информирует 24 Канал .

Германия: изменения в программе Bürgergeld

С начала 2025 г. для украинских беженцев в Германии уменьшаются выплаты за отказ от трудоустройства, участие в интеграционных курсах или семинарах:

Первое нарушение – снижение на 10%,

Остальные — по 20%,

Третье – на 30%.

Размер выплаты в Германии:

563 евро для одиноких,

506 евро для каждого члена пары,

471 евро для подростков 14-17 лет,

357-390 евро для детей (в зависимости от возраста).

Ирландия: изменения в предоставлении жилья

С марта 2025 года Ирландия прекращает предоставлять бесплатное жилье для беженцев, выселяя тех, кто больше времени прожил в муниципальных помещениях. Социальные выплаты остаются без изменений:

38,80 евро в неделю для взрослых,

29,80 евро в неделю для детей.

Австрия: новые требования и повышения помощи

В Австрии украинцы, владеющие автомобилями, потеряют право на базовое обеспечение. Также они должны зарегистрировать автомобили и уплатить пошлины и специальный налог. Семейное пособие для украинцев в Австрии вырастет на 4,6% за счет инфляции.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.