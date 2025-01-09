Они получают выплаты в неденежной форме, включающие, в частности, командировочные расходы, обучение, представительские расходы и другие выплаты в неденежной форме.

В декабре 2024 года самую высокую зарплату среди топ-менеджеров государственных банков Украины получил член правления ПриватБанка.

Об этом пишут журналисты, ссылаясь на данные, содержащиеся в банковских отчетах.

Алексей Ступак, председатель правления "Смысл Банка", получил в декабре 1 млн 108 тыс. грн, причем контракт предусматривал также выплату в неденежной форме, оцененную в 114,5 тыс. грн. грн. Выплаты в неденежной форме включают командировочные расходы, обучение, представительские расходы и другие связанные с выполнением функций члена правления расходы.

Средний размер заработной платы членов правления "Смысл Банка" в декабре составил 765 тыс. грн – на 44% меньше, чем у председателя правления.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в декабре премии не получил. Его зарплата составила 1 млн. 71 тыс. грн. Аналогично, заместители председателя и члены правления Ощадбанка также не имели премий и в среднем заработали 824 тыс. рублей. грн - на 29,9% меньше, чем председатель правления.

Наименьшую зарплату среди руководителей системных государственных банков получил председатель правления Укрэксимбанка Виктор Пономаренко, заработная плата которого в декабре составила 969,1 тыс. грн.

Согласно данным портала work.ua, средняя заработная плата в Украине к началу 2025 года составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем годом ранее. По данным портала robota.ua, средняя зарплата на январь 2025 года составляет 20,8 тыс. грн.

Источник: OBOZ.UA.

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