В начале лета 2025 украинцы могут ожидать существенного повышения тарифа на электроэнергию для населения.
Такое прогнозирует в соцсети Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
Новые тарифы на электроэнергию: прогнозы на лето 2025 года
По словам эксперта, Министерство энергетики и НАЭК "Энергоатом" выступают за введение рыночных тарифов для населения. Стоимость электроэнергии рассчитывается с учетом реальных затрат на ее производство.
Попенко прогнозирует, что уже с 1 июня 2025 года тариф может вырасти до 6,68 грн за кВт-ч, а в течение двух-трех лет — до 9 грн.
«Еще в прошлом году назывались цены в пределах 6,5–7 грн за кВт год как целевой уровень. Но это были рыночные расчеты в 2023 году. Сегодня эта цифра превысила 9 грн, поэтому я уверен, что с 1 июня тариф повысят до 6, 68 грн. В дальнейшем, через 2–3 года, стоимость может достигнуть 9 грн», — говорит эксперт.
Что входит в рыночную цена электроэнергии?
По состоянию на начало 2025 года рыночная цена электроэнергии составит около 10 грн за кВт-ч, из которых:
5,95 грн - цена на рынке "на сутки вперед";
1,7 грн - расходы на передачу электроэнергии;
2,35 грн - налог на добавленную стоимость.
Как изменялись цены в 2024 году?
В июне 2024 года тариф вырос с 2,64 грн. до 4,32 грн. за кВт-год, согласно постановлению №632.
Министерство энергетики объяснило, что старый тариф покрывал только треть реальной стоимости электроэнергии. Повышение стало необходимо для восстановления разрушенной инфраструктуры и стабильной работы энергосистемы страны.
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