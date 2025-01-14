В начале лета 2025 украинцы могут ожидать существенного повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Такое прогнозирует в соцсети Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Новые тарифы на электроэнергию: прогнозы на лето 2025 года

По словам эксперта, Министерство энергетики и НАЭК "Энергоатом" выступают за введение рыночных тарифов для населения. Стоимость электроэнергии рассчитывается с учетом реальных затрат на ее производство.

Попенко прогнозирует, что уже с 1 июня 2025 года тариф может вырасти до 6,68 грн за кВт-ч, а в течение двух-трех лет — до 9 грн.

«Еще в прошлом году назывались цены в пределах 6,5–7 грн за кВт год как целевой уровень. Но это были рыночные расчеты в 2023 году. Сегодня эта цифра превысила 9 грн, поэтому я уверен, что с 1 июня тариф повысят до 6, 68 грн. В дальнейшем, через 2–3 года, стоимость может достигнуть 9 грн», — говорит эксперт.

Что входит в рыночную цена электроэнергии?

По состоянию на начало 2025 года рыночная цена электроэнергии составит около 10 грн за кВт-ч, из которых:

5,95 грн - цена на рынке "на сутки вперед";

1,7 грн - расходы на передачу электроэнергии;

2,35 грн - налог на добавленную стоимость.

Как изменялись цены в 2024 году?

В июне 2024 года тариф вырос с 2,64 грн. до 4,32 грн. за кВт-год, согласно постановлению №632.

Министерство энергетики объяснило, что старый тариф покрывал только треть реальной стоимости электроэнергии. Повышение стало необходимо для восстановления разрушенной инфраструктуры и стабильной работы энергосистемы страны.

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