В то же время подсолнечное масло демонстрирует тенденцию к удорожанию.

В начале 2025 г. в украинских супермаркетах произошли изменения цен на основные продукты питания.

Об этом свидетельствуют данные , опубликованные порталом "Минфин".

Хлеб и подсолнечное масло подорожали, в то время как куриные яйца продемонстрировали заметное удешевление.

По состоянию на 4 января стоимость куриных яиц пошла на убыль. Таким образом, десяток яиц торговой марки "Наседка" категории С1 теперь стоит в среднем 67,25 грн, что на 11,15 грн дешевле декабрьской цены. Яйца "Ясенсвит" (упаковка по 10 штук) также стали доступны: средняя стоимость снизилась с 78,06 грн в декабре до 76,90 грн.

В то же время подсолнечное масло демонстрирует тенденцию к подорожанию. Рафинированное масло "Олейна" (850 мл) сейчас стоит в среднем 67 грн, что на 1,13 грн больше, чем в декабре. ,23 грн. против 73,46 грн. в месяц назад.

Цены на пшеничный хлеб тоже изменились. Хлеб нарезной (650 г) подорожал на 2,50 грн., а теперь средняя стоимость стоит 39,99 грн. В то же время цена на хлеб "Царь Хлеб" (600 г) осталась стабильной – 36,57 грн.

Также Politeka писала о том, что с увеличением тарифов на транспортировку газа в Украине ожидается новый скачок цен – уже в первой половине 2025 года продукты могут подорожать на 20%.

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