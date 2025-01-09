Кроме того, на эти животные могут участвовать в международных выставках и имеют знатную родословную.

В Киеве на продаже выставили элитного британского короткошерстного кота с золотистым мехом шиншиллового.

О продаже рассказали в телеграмм-канале "Киев Инфо" и на сайте Телеграф .

Цена этого пушистого любимца составляет более 200 тысяч гривен. Его можно приобрести за 5000 долларов, а котят этой породы оценивают в 2000 долларов.

Видео, которое показывает этого кота, было опубликовано в Instagram специалиста по разведению домашних животных the_royal_pet_ , но без указания цены.

Особенность этой породы заключается в том, что ее представители носят спокойный характер, большие размеры и густую, шелковистую шерсть. Их часто называют "мишками" из-за сходства с плюшевыми игрушками. Высокая цена таких кошек объясняется редкостью их цвета. Кроме того, на эти животные могут участвовать в международных выставках и имеют знатную родословную.

Вот близкие цены для кошек этой породы в зависимости от класса:

Пет-класс (для домашнего содержания): от 500 до 1500 долларов;

Брид-класс (для разведения): от 1500 до 3000 долларов;

Шоу-класс (для выставок и конкурсов): от 3000 до 7000 долларов.

Цены на котят часто ниже, однако стоит учесть, что новым владельцам нужно будет потратить дополнительно на дрессировку. Стоимость в 2000 долларов за котенка является максимальной для этой породы, что означает, что речь идет о животных, предназначенных для участия в престижных выставках.

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