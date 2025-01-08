9 января 2025 года, узнайте какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю.

9 января по новому церковному календарю православные вспоминают мученика Полиевкта и преподобного Евстратия.

Праздник 9 января по старому стилю - день памяти святого апостола от 70-ти Стефана.

У святых 9 января просят защиты от жизненных невзгод, скорого выздоровления и исцеления от болезней, и молятся за тех, кто оказался в плену.

После ряда рождественских праздников обычно накапливалось немало дел, за которые принимались именно 9 января.

В частности, убирали в хлеву, ухаживали за озимыми культурами, стирали белье и одежду.

9 января полагается сделать уборку в доме, заняться стиркой и другими хозяйственными делами.

По народной традиции после череды праздников 9 января также нужно сходить в баню - "смыть Святки". Считается, что после этого все хлопоты будут легко даваться.

Среди наших предков было немало интересных примет на 9 января:

на деревьях сидит много воронов 9 января — скоро ударят сильные морозы.

ясная погода — к урожайному году.

Если 9 января вороны сидят на верхушках деревьев - холода затянутся надолго, гуляют по снегу - к потеплению.

Последние новости Украины:

Украинцы будут работать больше, невзирая на праздники: сколько выходных будет в декабре 2024 года.

Угроза Днепропетровской области и Запорожью: военный эксперт предупредил о возможности прорыва армии России.

Лавина помощи от США: эксперт рассказал, почему администрация Байдена спохватилась так поздно.