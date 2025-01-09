Отметим, что Национальный банк не поможет, если компания не внесена в регистрацию легальных коллекторов.

В Украине слово "коллекторы" ассоциируется с угрозами, шантажом и психологическим давлением, однако деятельность коллекторских компаний регулируется законом.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Как нельзя взаимодействовать с должником

Кредиторы могут работать только с легальными коллекторскими компаниями, внесенными в реестр НБУ. Согласно закону "О потребительском кредитовании", коллекторам запрещено:

Собирать личную информацию о должнике, в частности о его здоровье, месте работы, поездках и т.д.

Использовать угрозы, шантаж или психологическое/физическое давление.

Дать недостоверную информацию о сроках погашения долга и требовать компенсацию за работу.

Общаться ночью (с 20:00 до 9:00) и в праздничные и выходные дни.

Использовать автодозвон более 30 минут в день.

Информировать третьих лиц о долге или вредить репутации должника.

Встречаться с должником без предварительного согласования.

Контактировать с должником больше двух раз в день без его инициативы.

Коллекторы могут производить только переговоры в рабочие часы (с 9:00 до 20:00) и только по предварительному согласию должника. Они также вправе посылать письменные сообщения.

Что делать в случае нарушения?

Если вы сталкиваетесь с угрозами или шантажом, обратитесь в финансовое учреждение, заказавшее услуги коллекторов. Если это не поможет, соберите доказательства угроз и предоставьте Национальному банку через онлайн-сервис Опендатабот. В случае насилия обращайтесь в полицию.

Отметим, что Национальный банк не поможет, если компания не внесена в регистрацию легальных коллекторов. В таком случае следует обращаться в правоохранительные органы.

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