Ему грозит наказание в размере до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С июня по декабрь 2024 злоумышленник собрал более 400 тысяч гривен - его задержали с 41 тысячей гривен, которые были переданы ему за декабрь.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

С июня по декабрь 2024 злоумышленник незаконно собрал более 400 тысяч гривен, потребовав от подчиненных 30% от дополнительных выплат. Эти средства он обосновывал потребностями воинской части, в частности, ремонт техники.

Согласно материалам дела, 31-летний военный руководитель получал деньги, угрожая тем, кто отказывался платить, искусственным созданием препятствий на службе, такими как сочинение несуществующих недостатков или безосновательный перевод в боевые зоны или другие подразделения.

Задержание произошло, когда у злоумышленника было обнаружено 41 тысячу гривен, которые он получил за декабрь.

В ходе обысков, проведенных в автомобиле и по месту жительства подозреваемого, были изъяты незаконно полученные средства, мобильные телефоны и банковские карты.

Начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Одесского районного управления полиции №1 Валентина Горошко подтвердила наличие достаточных доказательств для выдвижения подозрения.

Командир задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины. Это предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд принял решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

Задержание было произведено следователями Одесского районного управления полиции №1 совместно с оперативниками военной контрразведки СБУ под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Следственные действия продолжаются.

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