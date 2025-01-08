Астролог говорит, что один знак зодиака подвергнется серьезному испытанию со стороны Вселенной в 2025 году.

2025 год принесет несколько интересных сдвигов для одного знака Зодиака, многие внешние планеты будут менять знаки, а на горизонте будет много ретроградных движений.

Это интенсивные транзиты, которые, по мнению одного астролога, подвергнут конкретный знак зодиака ряду испытаний со стороны Вселенной.

Астролог предупредил, что в 2025 году Овна ждет серьезное испытание со стороны Вселенной.

Сатурн в Овне — требовательное положение для Сатурна, поскольку Овен, как правило, хочет чувствовать себя свободным и независимым, и он фокусируется на многих вещах одновременно, в то время как Сатурн требует структуры.

Однако Овен по-прежнему является кардинальным положением и во многом схож со своим коллегой по кардинальному знаку Козерогом.

Главное отличие в том, что Овну нужно соревноваться, чтобы продолжать чувствовать эту искру. Как только Овен теряет вдохновение и мотивацию продолжать добиваться своих целей, он сдается и сосредотачивается на чем-то другом.

Вот почему Сатурн в Овне может быть сложным для кардинальных знаков, особенно Овна, потому что Сатурн побуждает нас заземляться, одновременно желая освободиться. Двойственность Сатурна в Овне делает его увлекательным.

Несмотря на трудности, Овнам не следует терять из виду свои цели.

Не сдавайтесь — упорствуйте.

Поиск мотивации для поддержания этого пламени и обретение терпения могут сдерживать Овна, поскольку они известны своими импульсивными действиями и потребностью в мгновенном получении результатов.

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