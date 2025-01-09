Косвенные показатели свидетельствуют, что зарплаты продолжали расти и в четвертом квартале 2024 года, отмечают в Нацбанке.

По итогам третьего квартала 2024 реальные зарплаты украинцев превысили довоенный уровень на 7,2%.

Об этом сообщает Макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины (НБУ). Регулятор отмечает, что быстрый рост зарплаты вызван дефицитом кадров на рынке труда. По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале прошлого года номинальные зарплаты выросли на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а реальные выплаты выросли более чем на 14%. В сфере экономики, кроме образования и искусства, реальные доходы уже превысили уровень третьего квартала 2021 года, то есть довоенный период.

В условиях войны Государственная служба статистики перестала публиковать информацию о зарплатах. Поэтому НБУ использовал для расчетов альтернативные показатели, в частности:

среднюю пенсию;

среднюю зарплату для начисления пенсионных выплат Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

единый социальный вклад (ЕСВ);

поступление ЕСВ из частного сектора;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Косвенные показатели свидетельствуют, что зарплаты продолжали расти и в четвертом квартале 2024 года, отмечают в Нацбанке.

Минимальная зарплата в 2025 году: прогноз и риски

Правительство решает не повышать минимальную зарплату и прожиточный минимум в этом году. Это может привести к снижению реальных доходов отдельных категорий граждан. В 2025 году минимальная зарплата остается на уровне 8 тысяч гривен.

Еще один показатель для сравнения – доля минимальной зарплаты от средней по стране. В 2025 году она составила 32,7%, в то время как в странах Европы этот показатель достигает 60%.

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