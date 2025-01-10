Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии, после чего Пасько обратился в суд.

Прокурор Левобережной окружной прокуратуры Днепра Дмитрий Пасько пытался через суд выйти на пенсию, имея всего 8 лет и 5 месяцев стажа.

Об этом идет речь в материалах дела 160/27965/24.

Согласно материалам дела, решение было принято 2 января 2025 года. Пасько учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого с 2010 по 2015 год, получив высшее образование по специальности "Правоведение". После этого работал в исполнительной службе, а с 13 января 2017 – в органах прокуратуры.

Имея 8 лет и 5 месяцев стажа, из которых 7 лет и 8 месяцев работа на должностях прокуроров, он обратился за пенсией. Для этого он требовал, чтобы часть периода обучения была причислена к его трудовому стажу, а также учли его инвалидность. Согласно решению медико-социальной экспертной комиссии 2017 года, Пасько имеет ІІ группу инвалидности, которая дает право на пенсию при 10 годах стажа вместо обычных 25 лет для прокурора.

Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии, после чего Пасько обратился в суд.

Однако суд решил, что Пенсионный фонд неправомерно не причислил часть учебы в университете к стажу. В результате суд постановил отнести половину срока обучения на дневной форме в университете (с 2010 по 2015 годы) в стаж для пенсии.

Суд указал, что Пенсионный фонд должен учесть этот период, поскольку его неучеты противоречит действующему законодательству.

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