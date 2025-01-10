Прокурор Левобережной окружной прокуратуры Днепра Дмитрий Пасько пытался через суд выйти на пенсию, имея всего 8 лет и 5 месяцев стажа.

Об этом идет речь в материалах дела 160/27965/24.

Согласно материалам дела, решение было принято 2 января 2025 года. Пасько учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого с 2010 по 2015 год, получив высшее образование по специальности "Правоведение". После этого работал в исполнительной службе, а с 13 января 2017 – в органах прокуратуры.

Имея 8 лет и 5 месяцев стажа, из которых 7 лет и 8 месяцев работа на должностях прокуроров, он обратился за пенсией. Для этого он требовал, чтобы часть периода обучения была причислена к его трудовому стажу, а также учли его инвалидность. Согласно решению медико-социальной экспертной комиссии 2017 года, Пасько имеет ІІ группу инвалидности, которая дает право на пенсию при 10 годах стажа вместо обычных 25 лет для прокурора.

суд, судебный процесс

Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии, после чего Пасько обратился в суд.

Однако суд решил, что Пенсионный фонд неправомерно не причислил часть учебы в университете к стажу. В результате суд постановил отнести половину срока обучения на дневной форме в университете (с 2010 по 2015 годы) в стаж для пенсии.

Суд указал, что Пенсионный фонд должен учесть этот период, поскольку его неучеты противоречит действующему законодательству.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.