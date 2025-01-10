Многие квалифицированные кадры уехали за границу, что создало кадровый дефицит.

Министерство экономики Украины предлагает внести в Трудовой кодекс изменения, которые предоставляют работодателям больше полномочий, в частности, по мониторингу переписки работников .

Соответствующие поправки уже составлены в проекте нового Трудового кодекса, подготовленного ведомством на 2025 год.

Согласно документу, работодатели должны отслеживать рабочую корреспонденцию сотрудников, а также документы, созданные или использованные ими в процессе выполнения трудовых обязанностей. Однако важно, что мониторинг будет использоваться как последнее средство контроля, если другие методы не дают результата.

Проект закона также требует, чтобы работодатели предупреждали людей о появлении мониторинга и обосновывали его целесообразность.

Согласно документу, мониторинг рабочей корреспонденции и документы, созданные на технических устройствах, применяемых для выполнения трудовых обязанностей, не должны нарушать права работников на личную и семейную жизнь.

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