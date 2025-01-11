Эксперты технического сообщества MZU (Мобильная связь Украины) считают, что повышение стоимости услуги приведет к росту стоимости тарифов.

Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости услуги "Год без абонплат" для новых подключений в нескольких тарифах.

Об этом сообщили в Vodafone. Изменения вступят в силу 13 января и могут привести к повышению стоимости тарифов на 40-60 грн.

Согласно информации, предоставленной Vodafone, новые цены на услугу "Год без абонплат" будут такими:

Vodafone Light+ – 2035 грн в год;

Joice (2023) – 2860 грн в год;

Vodafone SuperNet Start 2023/Start+ – 2600 грн в год;

Joice Start 2023/Start Special – 2860 грн в год;

Joice Pro 2023 – 3220 грн в год;

Joice Max 2023 – 3990 грн в год.

Эксперты технического сообщества MZU (Мобильная Связь Украины) считают, что повышение стоимости услуги "Год без абонплат" приведет к росту стоимости тарифов.

В частности, по их расчетам цены могут измениться так:

Vodafone Light+ – подорожает на 40 грн. до 185 грн./4 недели;

Joice – увеличится на 60 грн. до 260 грн./4 недели;

Joice Start/Start Special 2023 – вырастет на 60 грн до 260 грн/4 недели;

Joice Pro 2023 – подорожает на 60 грн. до 320 грн./4 недели;

Joice Max 2023 – станет дороже на 60 грн до 390 грн/4 недели.

Vodafone обещает объявить окончательную стоимость тарифов после вступления в силу новых цен на услугу "Год без абонплат". Точная стоимость пакетов услуг на 4 недели и возможные изменения в их составе будут опубликованы после 13 января 2025 года.

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