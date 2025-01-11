Правоохранители задержали еще двух человек, причастных к теракту, произошедшему 14 декабря 2024 года в Днепре.

СБУ и Национальная полиция задержали супругов агентов россии, изготовивших взрывное устройство для теракта возле ТЦК в Днепре.

Подробности сообщили в СБУ. Там уточнили, что супругам было плевать на человеческие жизни и количество жертв.

Правоохранители задержали еще двух человек, причастных к теракту, произошедшему 14 декабря 2024 года в Днепре. Тогда завербованный российскими спецслужбами террорист взорвал взрывчатку возле административного здания местного ТЦК, в результате чего погиб один человек, а несколько человек, среди которых двое полицейских, получили тяжелые ранения.

В течение нескольких часов после теракта был задержан 37-летний местный житель, который работал на российские спецслужбы и совершил взрыв. Однако кроме него были задержаны еще два агента рф — 33-летний дезертир, покинувший свою воинскую часть Украины и скрывавшийся в Днепре, и его 25-летняя жена.

Супруги попали в поле зрения российских спецслужб из-за поиска «легких» заработков на тематических Телеграмм-каналах, после чего были дистанционно завербованы для изготовления взрывчатки. Они изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в пакете и заложили в заранее подготовленный тайник. Далее они следили за тем, как исполнитель уносит взрывчатку, и сообщили об этом российскому куратору.

Чтобы избежать подозрений, во время своих действий они брали с собой своего 3-летнего ребенка. После совершения теракта супруги переехали в другую арендованную квартиру, где пытались «залечь на дно» и продолжить сотрудничество с россией.

Однако правоохранители обнаружили злоумышленников по новому адресу и задержали их во время обыска. Изъяты мобильные телефоны, одежда с поличным, а также инструкции из россии по изготовлению СВП.

Все трое злоумышленников находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.