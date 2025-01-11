Заявления о введении графиков отключения газа в Украине создают панику среди украинского населения – такие сообщения массово тиражируют украинские СМИ.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ), отметив, что некоторые СМИ распространяют информацию об "официальном решении" по ограничению газоснабжения, вызывающего беспокойство среди граждан.
С начала января 2025 Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову, что привлекло значительное внимание. В то же время анонимные источники используют эту ситуацию для распространения панических слухов, в частности, публикуя скриншоты вымышленных статей о графиках отключения газа.
Злоумышленники также используют метод кликбейта, создавая шокирующие заголовки и фейковые статьи для привлечения читателей, часто добавляя ссылки на Telegram-боты, якобы предоставляющие "актуальные графики" отключений. ЦПИ официально опроверг эти слухи, подчеркнув, что в Украине нет графиков отключения газа.
"Информация о графиках отключения газа в связи с прекращением транзита российского газа через Украину - не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
Такую же позицию высказали и в компании "Нефтегаз", отметив, что предприятия работают в обычном режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку газа всем потребителям.
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