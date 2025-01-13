Три человека из подрядной компании, которая обеспечивала ремонтные работы для КП "Киевгорсвет", незаконно завладели более 1,1 млн гривен.

Как сообщила Киевская городская прокуратура 9 января, речь идет о коррупционной схеме, возникшей еще в 2021 году.

Злоупотребление произошло при проведении ремонта в зданиях, расположенных по улице Машиностроительной в Соломенском районе столицы.

В 2011 году КП "Киевгорсвет" и выигравшая тендер подрядная организация заключили договоры на капитальный ремонт помещения коммунального предприятия. По условиям контракта средства были перечислены из городского бюджета.

Однако результаты судебно-экономической и судебно-товароведческой экспертиз выявили значительное расхождение между фактически израсходованной стоимостью и качеством выполненных работ и материалов. Общая сумма ущерба составляет около 1,4 млн гривен.

Против учредителя, директора и бухгалтера компании был направлен исковой акт в суд. В то же время материалы относительно представителя директора КП "Киевгорсвет", которые находятся на службе в Вооруженных силах Украины, были изданы в отдельном производстве. Расследование в выделенном уголовном производстве остановлено.

Также Politeka писала о том, что руководитель группы присвоил кругленькую сумму, собранную на ВСУ.

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