В последнее время в СМИ появилась информация о возможном повышении тарифа на электроэнергию для населения до 6,68 грн/кВт-ч.

Однако Министерство энергетики Украины опровергло эти слухи, объявив, что цена на электроэнергию остается стабильной: 4,32 грн/кВт-год для потребителей без двухзонных счетчиков, а для тех, кто пользуется двухзонными приборами, тариф в ночное время (с 23:00 ). до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт-час.

В сведениях отметили, что распространенная в СМИ информация о возможном повышении тарифов является дезинформацией. По словам представителей Минэнерго, на сегодняшний день не принято ни одного решения или ни одного проекта решения об изменении тарифов на электроэнергию для населения.

В то же время, в медиапространстве активно обсуждают предположение, что повышение тарифов может быть требованием Международного валютного фонда (МВФ). Авторы таких прогнозов заявляют, что цены на электричество возрастут – сначала до 6,5-7 грн/кВт-ч, а затем и до 9 грн. В то же время эксперты напоминают, что в прошлом году рыночная цена на электроэнергию уже достигала уровня 6,5-7 грн/кВт-час.

Министерство энергетики Украины подчеркивает, что любые сообщения о возможных изменениях тарифов пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и призывает граждан доверять только официальным источникам. В сообщении также заверили, что вопрос пересмотра тарифов пока не рассматривается, а спекуляции на этот счет не имеют оснований.

По-прежнему в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако он не распространяется на электрическую энергию. Правительство неоднократно обещало, что тарифы для населения не изменятся до завершения отопительного сезона.

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