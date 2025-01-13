Соседи, услышавшие запах дыма, не теряли времени и оперативно среагировали, помогая ликвидировать пламя.

В Ужгороде мужчина чуть не стал жертвой собственной опрометчивости, решив высушить штаны в газовой духовке.

О ситуации сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в одной из местных квартир, когда хозяин, воспользовавшись не совсем привычным методом, положил штучки в духовку и отправился отдыхать. Этот эксперимент привел к возгоранию и сильному задымлению, что мгновенно распространилось по квартире.

"Хозяин одной из квартир решил высушить свои штаны... в газовой духовке и спокойно ушел отдыхать. Результат такого "ноу-хау" не заставил себя ждать: произошло возгорание и сильное задымление", - пишут в ГСЧС.

Соседи, услышавшие запах дыма, не теряли времени и оперативно среагировали, помогая ликвидировать пламя. В результате никто не пострадал, а хозяин, к счастью, остался невредимым. Как отмечают спасатели, мужчина, вероятно, не осознавал всей опасности своих действий, ведь его выражение лица свидетельствовало о глубоком изумлении.

Специалисты отмечают, что сушить одежду в духовках или других приборах, не предназначенных для этого, крайне опасно. Для таких целей есть другие специальные устройства, такие как электрические сушилки или батареи. Газовую духовку следует использовать для приготовления пищи. Спасатели призывают граждан не повторять этот опасный эксперимент.

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