Оставление места ДТП не только не снимает ответственности с водителя, но и может привести к дополнительным юридическим последствиям.

Как сообщили в Патрульной полиции Киевской области, такие действия могут влечь за собой штраф или даже лишение водительских прав.

Правоохранители напоминают, что согласно п. 2.10 Правил дорожного движения Украины, водитель, ставший участником ДТП, обязан:

немедленно остановить транспортное средство

оставаться на месте происшествия

не перемещать автомобиль или предметы, имеющие отношение к аварии

Нарушение этих требований наказывается согласно ч. 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что может вызвать штраф в размере 3400 гривен или лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет.

Соблюдение этих правил не только поможет избежать дополнительных санкций, но и способствует справедливому и объективному рассмотрению инцидента.

Также стоит отметить, что случаи отказа в выплатах по полису автогражданки достаточно редки, поскольку законодательство Украины четко определяет условия для таких решений. Страховая компания может отказать в компенсации только при наличии обстоятельств, предусмотренных Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

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