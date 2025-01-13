Тем не менее, общая динамика цен в 2025 году будет зависеть от результатов урожая.

С началом нового года украинцы заметили изменения в стоимости основных продуктов питания, в том числе яиц.

Об этом пишет "Хвиля".

Как известно, цены на продовольственные товары зависят от различных факторов, включая погодные условия, ситуации с военными действиями и другие рыночные факторы.

В сети "Сільпо" цены варьируются от 62 до 200 гривен за упаковку. В «Varus» также можно найти разнообразные варианты по большей цене: яйца поштучно – от 6,35 грн за штуку, «От доброй курицы» (2 категория) – 47,90 грн, а десяток яиц «Ясенсвит» первой категории обойдется в 63 ,90 грн. В магазинах "АТБ" цены несколько ниже: десяток фирменных яиц "Своя линия" стоит 50 грн, а упаковка яиц "Это яйцо!" - 54 грн.

Эксперты, в частности, Олег Пендзин, участник Экономического дискуссионного клуба, прогнозируют, что основным фактором подорожания яиц является рост стоимости кормов для птиц. Тем не менее, общая динамика цен в 2025 году будет зависеть от результатов урожая. При благоприятных погодных условиях эксперты ожидают стабильности без значительных колебаний.

Следовательно, потребителям следует быть готовыми к вариативности цены на яйца в зависимости от региона и торговой марки, но при этом большие скачки стоимости не прогнозируются, если урожай будет удовлетворительным.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.