И если у вас или у кого-то из ваших знакомых Луна в Овне , вот что нужно иметь в виду согласно астрологии.

Что означает лунный Овен?

Ваш лунный знак связан с тем, в каком знаке зодиака находилась Луна, когда вы родились. В то время как ваш солнечный знак представляет то, как вы видите или думаете о себе, ваш лунный знак - это то, как вы себя чувствуете, и представляет ваши эмоции, интуицию и личный внутренний мир.

Если что-то и нужно знать об Овне как о знаке, так это то, что он очень самоуверен и стремится к независимости, действию и скорости. На самом деле его представляет Овен — что указывает на своенравное (если не агрессивное) отношение Овна.

Овен — первый знак астрологического года, что связано с детским энтузиазмом и жизнерадостностью этого знака. Лунный Овен может быстро завестись, но также быстро и выгореть, будь то в любви, когда он злится или на работе.

«Они быстро перебирают события, поэтому их настроение тоже быстро меняется», — объясняет астролог, добавляя: «Они также способны быстро восстанавливаться. Луна в Овне просто активна . Она не будет пассивной или ждать».

Астролог отмечает, что когда вы думаете об этом сочетании кардинальной модальности и огненной стихии, лунные Овны могут даже казаться импульсивными или безрассудными, какими они, безусловно, являются, — но ведь именно это делает все интересным, не так ли?

«Это человек, который может прыгнуть с нуля до 60 в любом направлении и у которого всегда есть энергия для таких вещей», — отмечает астролог.

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