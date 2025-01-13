При этом каждый год работы во вредных условиях засчитывается как два, что позволяет сократить время до пенсии.

В Украине граждане определенной категории могут получить двойной страховой стаж, что позволяет получить пенсию раньше по общим условиям.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины (ПФУ), право на двойной стаж регулируется статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кто имеет право на двойной стаж?

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Каждый год показатель растет на 12 месяцев, с целью до 2028 года достичь 35 лет. Если стаж меньше, пенсия может быть назначена позже:

22 года – для выхода на пенсию в 63 года;

15 лет – в 65 лет.

При этом каждый год работы во вредных условиях засчитывается как два, что позволяет сократить время до пенсии.

Виды работ, дающих право на двойной стаж

Двойной страховой стаж предоставляется за следующие виды работ:

Работа в условиях высокого уровня шума, вибрации, токсичности, радиации.

Подземные работы в шахтах, рудниках.

Работать в медицинских учреждениях с повышенным риском.

Военная служба в зонах боевых действий во время АТО.

Работа в чрезвычайных ситуациях и экстремальных погодных условиях.

Работа на флоте с длительными рейсами.

Как оформить двойной стаж?

К примеру, если работник проработал десять лет во вредных условиях, ему засчитывают 20 лет стажа. Для подтверждения права на двойной этап необходимо подать в ПФУ трудовую книжку, справку работодателя и другие документы, подтверждающие специфику работы.

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