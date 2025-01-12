Законодательство Украины предусматривает наказание за умышленное повреждение деревьев и кустов; однако украинцев интересует, бояться ли штрафов при срубании дерева в собственном дворе.

В Украине, в зимний период, многие занимаются заготовкой дров для отопления собственных помещений.

Как информируют в Бердичевском городском совете, если речь идет о приусадебном участке, то его владелец имеет право самостоятельно принимать решения по удалению деревьев. В этом случае разрешение от органов местных властей не требуется. Владелец земельного участка может свободно решать, какое дерево или куст нужно срубить, не обращаясь ни в какие государственные учреждения.

Однако есть исключения, когда речь идет о деревьях, которые находятся на территории многоквартирных домов. В таком случае пилить деревья нельзя, поскольку придомовая территория не является частной собственностью, а принадлежит общине. Поэтому, даже если это ваш дом, забота о деревьях на придомовой территории остается в компетенции местных органов власти и жилищно-коммунальных предприятий.

В случае, если земельный участок не приватизирован, но на нем есть дом или хозяйственные постройки, ситуация меняется. Владелец такого участка также имеет право на сруб деревьев. То есть если у вас есть частный земельный участок, вы можете самостоятельно решать вопрос о срубке деревьев без страха получить штраф.

Ранее Politeka писала, что в Украине вступает в силу новый закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное хранение и обращение древесины; документ уже направлен на подпись президенту.

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