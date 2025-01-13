Вы когда-нибудь задумывались, имеет ли ваш знак зодиака какое-либо отношение к успеху ваших романтических отношений?

На протяжении столетий астрологи обращались к звездам, чтобы определить различные элементы в нашей жизни, включая судьбу наших любовных связей.

Поскольку знак зодиака может указывать на общие черты вашей личности, ваша карта также может указать, какие качества лучше всего сочетаются с вашими собственными, чтобы способствовать любви и партнерству.

Какие знаки Зодиака подходят друг другу:

Овен и Весы

Подобно чирканью спички, искры обязательно полетят, когда огненный Овен и воздушный знак Весы объединятся. По словам астролога, если эти двое готовы ценить и учиться на своих различиях, они создадут неудержимое пламя химии .

У каждого знака есть планета, чья энергия влияет на его поведение, и с независимым Марсом, управляющим Овном, и гармоничной Венерой, управляющей Весами, астролог уверен, что эта пара «даст друг другу баланс автономии и связи», необходимый для процветания любых отношений. В то время как Весы могут помочь Овну стать более внимательным и вовлеченным в общество.

Близнецы и Дева

Общительный воздушный знак Близнецы может найти заземление и силу в романтическом партнерстве с организованным земным знаком Девой. Между тем, Дева может расслабиться с помощью беззаботных Близнецов.

«Эти подвижные знаки будут делиться смехом и воспоминаниями на протяжении многих лет, потому что они будут верны друг другу», — говорит астролог.

Телец и Скорпион

Телец, земной знак, управляемый Венерой, стремится делиться тактильной красотой, в то время как Скорпион, водный знак, управляемый трансформационным Плутоном, жаждет интенсивности и исследования того, что скрывается под поверхностью.

Как отмечает астролог, именно этот контраст делает эту конкретную пару такой зрелой для роста. «Скорпион действительно имеет дело с реальностью боли и удовольствия», — говорит он, и является яростно преданным спутником, помогая Тельцу принять «все жизненные бури [вплоть до] радуги и простыней в 400 нитей».

С другой стороны, заразительная жизнерадостность Тельца дает Скорпиону разрешение выйти из океана и осознать, как приятно время от времени просто зарыться пальцами ног в песок. Вместе этот дуэт может создать прочный фундамент, который выдержит все.

Весы и Лев

Весы и Лев — это динамичная и непринужденная романтическая пара. «Оба знака зодиака имеют большие сердца и любят романтику, что делает их лидерами друг друга», — объясняет астролог. Благодаря смелой личности Льва и его тяге к всеобщему вниманию, а также склонности Весов к равновесию и красоте они могут дополнять друг друга, образуя позитивную сильную пару.

Близнецы и Стрелец

Пара знаков Воздуха и Огня, Близнецы и Стрелец, обладают всеми составляющими для отношений, полных фейерверков, чужих земель и эмоциональных исследований. Что действительно делает эти знаки совместимыми, так это, по иронии судьбы, их общая потребность в здоровых границах .

Близнецами управляет Меркурий, планета общения и внутренней эволюции. Эта пара действительно понимает и отмечает потребность друг друга в постоянно расширяющихся горизонтах, и оба чувствуют благодарность за то, что у них есть партнер, преданный удивлению и странствиям.

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