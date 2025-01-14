Сейчас защитники Украины ведут маневренную оборону, стараясь сохранить свои силы на участке трассы, соединяющей Запорожье с Донецком, который находится южнее Курахово.

Ситуация вокруг Курахово остается крайне сложной, рассказал в эфире Radio NV военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, украинские войска утратили контроль над западным пригородом этого населенного пункта.

"Мы не имеем контроля даже над западным пригородом этого населенного пункта. Сейчас украинская армия проводит там маневренную оборону, чтобы сохранить силы и средства, которые находятся в кармане несколько южнее Курахово," — отметил Селезнев.

Ситуацию значительно усложняет использование российскими войсками управляемых авиабомб, против которых пока не найдено эффективное средство противодействия.

"Они разрушают все и вся. А значит, в ближайшей перспективе мы будем видеть и дальше маневренную оборону, отход наших сил и средств на другие рубежи. Сможем ли мы там длительное время вести оборонительные бои — будет зависеть от ресурсов," — подчеркнул эксперт.

По словам Селезнева, часть российских подразделений, которые ранее участвовали в наступлении на Курахово, уже начали перебрасываться на другие направления.

"Враг пытается сформировать еще и северо-восточные 'тиски' вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Для врага этот участок является более приоритетным. А остатки российских сил и средств будут дальше давить на наших защитников, которые находятся уже западнее Курахово," — пояснил он.

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