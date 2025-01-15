К 2030 году 41% компаний по всему миру планируют сокращение штата из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Это ставит под угрозу рабочие места работников почтовых служб, секретарей, специалистов по расчету зарплат, и это не полный список.
Спрос на специалистов в сфере ИИ растет, но автоматизация задач с помощью этой технологии оказывает негативное влияние на многие профессии. Согласно последнему исследованию, 41% компаний планируют сокращение персонала через автоматизацию к 2030 году. В то же время большое количество работодателей планирует инвестировать в переобучение сотрудников, чтобы они могли эффективно работать с новыми технологиями.
Тенденция к росту спроса на специалистов в сфере ИИ очевидна:
- 70% компаний активно ищут разработчиков для создания инструментов на базе ИИ;
- 62% компаний ищут экспертов, которые могут работать с новыми технологиями.
Это свидетельствует о том, что специалисты по разработке, внедрению и использованию ИИ становятся одними из наиболее востребованных на рынке труда. Работодатели рассчитывают, что эти специалисты помогут адаптировать бизнес к новым условиям и повысить эффективность благодаря автоматизации.
В то же время, автоматизация продолжает вытеснять работников из традиционных отраслей. По прогнозам работодателей, наибольшее сокращение произойдет среди следующих категорий работников:
- работники почтовых служб;
- секретари;
- специалисты по расчету зарплат;
- графические дизайнеры;
- юрисконсульты.
Основная причина того, что ИИ способен выполнять много рутинных задач быстрее, дешевле и с меньшим количеством ошибок. Однако эксперты указывают, что технологии ИИ не приведут к полной замене человеческого труда. Они усилят человеческие навыки, а не вытеснят их полностью.
Источник: CNN.
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