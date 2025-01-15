Спрос на специалистов в сфере ИИ растет, но автоматизация задач с помощью этой технологии оказывает негативное влияние на многие профессии.

К 2030 году 41% компаний по всему миру планируют сокращение штата из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Это ставит под угрозу рабочие места работников почтовых служб, секретарей, специалистов по расчету зарплат, и это не полный список.

Спрос на специалистов в сфере ИИ растет, но автоматизация задач с помощью этой технологии оказывает негативное влияние на многие профессии. Согласно последнему исследованию, 41% компаний планируют сокращение персонала через автоматизацию к 2030 году. В то же время большое количество работодателей планирует инвестировать в переобучение сотрудников, чтобы они могли эффективно работать с новыми технологиями.

Тенденция к росту спроса на специалистов в сфере ИИ очевидна:

70% компаний активно ищут разработчиков для создания инструментов на базе ИИ;

62% компаний ищут экспертов, которые могут работать с новыми технологиями.

Это свидетельствует о том, что специалисты по разработке, внедрению и использованию ИИ становятся одними из наиболее востребованных на рынке труда. Работодатели рассчитывают, что эти специалисты помогут адаптировать бизнес к новым условиям и повысить эффективность благодаря автоматизации.

В то же время, автоматизация продолжает вытеснять работников из традиционных отраслей. По прогнозам работодателей, наибольшее сокращение произойдет среди следующих категорий работников:

работники почтовых служб;

секретари;

специалисты по расчету зарплат;

графические дизайнеры;

юрисконсульты.

Основная причина того, что ИИ способен выполнять много рутинных задач быстрее, дешевле и с меньшим количеством ошибок. Однако эксперты указывают, что технологии ИИ не приведут к полной замене человеческого труда. Они усилят человеческие навыки, а не вытеснят их полностью.

Источник: CNN.

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