Февраль - самый короткий месяц года, но он богат разнообразными праздниками и днями ангела.

Известно, что родители часто выбирают имя ребенка, узнав о дне Ангела накануне рождения малыша.

Мальчик или девочка получат своего ангела-хранителя и защитника от бед.

Поэтому календарь именин подскажет, как назвать ребенка в феврале.

У кого будет День ангела в феврале 2025 года:

1 февраля - Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

2 февраля - Василий.

3 февраля - Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян, Анна.

4 февраля - Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян, Анна, Екатерина, Катарина.

5 февраля - Антон, Макар, Михаил, Агата, Александра, Василиса.

6 февраля - Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян, Кристина, Мария, февраля, Марфа.

7 февраля - Александр, Алексей, Лука, Петр.

8 февраля - Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

9 февраля - Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

10 февраля - Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина.

11 февраля - Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.

12 февраля - Алексей, Антон, Евгений, Мария.

13 февраля - Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян, Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.

14 февраля - Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

15 февраля - Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян, Ефросинья, София.

16 февраля - Иван, Касьян.

17 февраля - Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

18 февраля - Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.

19 февраля - Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

20 февраля - Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

21 февраля - Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

22 февраля - Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

23 февраля - Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

24 февраля - Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян, Матрена.

25 февраля - Иван, Илларион, Ян.

26 февраля - Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор.

27 февраля - Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна.

28 февраля - Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

29 февраля - Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

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