Доктор Комаровский сообщил, что метапневмовирус один из тех самых вирусов, которые вызывают ОРВИ, диагностировать инфекцию вызванную метапневмовирусом невозможно без специальных анализов, поскольку симптомы ничем не отличаются от других вирусных инфекций.

Об этом доктор Евгений Комаровский сообщил в своем youtube-канале.

Среди симптомов метапневмовируса - повышение температуры, насморк, кашель.

Когда человек переболел к 5 годам - он имеет в крови антитела к метапневмовирусу, то есть к 5 годам 100% жителей планеты Земля имеют антитела к метапневмовирусу.

Было пути инфицирования практически неотличимы от тех, которые актуальны для коронавируса или для гриппа, то есть вирус распространяется при кашле и чихании, и вирус распространяется при тесном контакте.

Рекомендуется регулярно мыть руки желательно с мылом не менее 20 секунд, не прикасаться к глазам, лицу и носу немытыми руками.

Также следует избегать тесного контакта с людьми у которых есть явные признаки болезни, которые чихают шмыгают носом и судорожно прячут в карманы мокрые носовые платки.

Настоятельно рекомендуется прикрывать рот при кашле и чихании и оставаться дома в случае если вы заболели. Профилактика с помощью вакцин пока отсутствует.

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