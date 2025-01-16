Кабинет Министров Украины будет решать вопрос индексации пенсий в 2025 году отдельным постановлением.

В последнее время в сети активно распространяется информация о якобы индексации пенсий в январе, а пенсионеров призывают заполнить специальную анкету для получения средств.

В ПФУ сообщили украинцам, действительно ли ожидается перерасчет пенсий в январе.

В Пенсионном фонде Украины предостерегают: это мошенническая схема, целью которой является похищение личных данных граждан. Пенсионерам советуют не переходить по подобным ссылкам и не предоставлять никакой конфиденциальной информации.

В учреждении отметили, что индексация пенсий действительно запланирована на 2025 год, но она состоится позже, а о ее начале обязательно сообщат через официальные каналы. Заполнение каких-либо анкет или дополнительные обращения от пенсионеров для пересчета не требуется.

В Кабинете Министров также отметили, что вопрос индексации пенсий в 2025 году будет урегулирован отдельным постановлением. Обо всех изменениях граждан проинформируют через официальные источники Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в конце 2024 был обнародован проект масштабной пенсионной реформы, которая предусматривает введение бальной системы с 1 июля 2025 года.

Однако пенсии в будущем будут индексироваться по единой формуле, если реформа будет принята и успешно пройдет переходный период.

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