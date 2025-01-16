Служба безопасности Украины сорвала очередную попытку российских спецслужб совершить теракт в Одесской области - была задержана агентка рф, которая готовила синхронный подрыв.

Подробности сообщили в СБУ.

Украинские спецслужбы заблаговременно выявили преступные намерения, усилили охрану объекта и обезвредили последствия дистанционной детонации одного из взрывных устройств, активированного с территории россии.

По данным следствия, исполнительницей теракта стала 21-летняя жительница Константиновки (Донецкая область), завербованная российскими спецслужбами. Согласно полученным инструкциям, она прибыла в Одесскую область, где арендовала квартиру и самостоятельно изготовила взрывное устройство на основе пластида.

Для усиления поражения злоумышленница начиняла взрывчатку гайками, а для активации устройства использовала мобильный телефон. Ее задержали сразу после закладки взрывчатки благодаря слаженным действиям контрразведки СБУ.

Российские кураторы обещали агенту денежное вознаграждение за исполнение преступления, но она получила подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время злоумышленница находится под стражей и может получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Операция проводилась сотрудниками СБУ в Одесской и Харьковской областях под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

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