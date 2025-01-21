Он остался единственной опорой для своих сыновей, которые сейчас находятся на передовой.

В Винницкой области 57-летний мужчина получил повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК), при том что его двое сыновей сейчас защищают страну на фронте.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Однако он отказался явиться для прохождения службы, что стало причиной судебного разбирательства.

Предыстория

В июне прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе. Впоследствии ему вручили повестку, но он не прибыл в ТЦК.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Мужчина объяснил, что отказался от мобилизации из-за плохого состояния здоровья. По его словам, процесс прохождения ВЛК был «формальным», а средств на тщательное медицинское освидетельствование в Виннице он не имел.

Особенности истории

Обвиняемый отметил, что его супруга скончалась в 2017 году после 11 лет парализации. Она имела инвалидность первой группы, и мужчина самостоятельно ухаживал за ней. Он остался единственной опорой для своих сыновей, которые находятся на передовой. Он заверил суд, что пытается помочь им всем, чем может.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, но учел особенности его жизни и искреннее раскаяние. В итоге ему назначили два года испытательного срока.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.