В Одессе работница сети аптек, 30-летняя ассистентка фармацевта, присвоила более 42 тысяч гривен, забирая деньги из кассы.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области 14 января.

Инцидент произошел в одной из аптек Приморского района. Владелец двух аптечных заведений обратилась к правоохранителям после того, как заметила исчезновение значительной суммы средств. В результате проверки было установлено, что к преступлению причастна ассистентка фармацевта, работающая в этой аптеке.

Выяснилось, что женщина за три дня забирала из кассы суммы от 10 до 12 тысяч гривен, записывая их как служебные расходы. Присвоенные деньги она потратила на личные нужды.

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В настоящее время ассистентке выдвинуто подозрение в присвоении чужого имущества.

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Также Politeka писала о том, что во Львове мужчина украл самокат.

Инцидент произошел 1 декабря 2024 года на улице Владимира Великого, когда мужчина похитил зеленый электросамокат, стоимостью 6000 гривен. В ходе судебного процесса обвиняемый подтвердил свою вину.

Электросамокат и его комплектующие будут возвращены владельцу компании Bolt Operations. Кроме того, с обвиняемого взыскат процессуальные расходы в сумме 1591,80 грн.