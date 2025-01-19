Куриные яйца, традиционно являющиеся одним из базовых продуктов для украинцев, существенно подорожали в конце 2024 года, впрочем, некоторые супермаркеты предлагают альтернативу – яйца без упаковки, которые можно купить дешевле.

По данным портала " Минфин ", по состоянию на середину января 2025 года средняя стоимость фасованных яиц варьируется от 68 до 74 грн. за 10 штук. Покупка яиц поштучно позволяет уменьшить расходы. К примеру, в сети "Новус" яйца стоят 3,54 грн за штуку, то есть десяток обойдется в 35,40 грн. Это значительно дешевле фасованной продукции, которая стоит:

«Ясенсвит» С1 – 68,09 грн;

«От хорошей курицы» С1 – 72,40 грн;

«Ясенсвит Молодельные» С0 – 89,99 грн;

Злата Кладка С0 - 91,99 грн.

Цены в других сетях

Не во всех супермаркетах условия максимально привлекательны. В "Варусе" яйцо поштучно стоит 4,69 грн, а иногда цена достигает 8,40 грн за штуку. В «Мегамаркете» яйцо стоит 6 грн, а упаковка стартует от 61,20 грн, что не позволяет существенно сэкономить.

В "Сільпо" нефасованные яйца отсутствуют, а минимальная цена за упаковку составляет 50,99 грн (куриные яйца "Полная Чаша"). В "Метро" самым выгодным предложением является 57,10 грн за десяток ("Наседка Файна"), но поштучно яйца не продаются. Похожая ситуация и у "АТБ", где цены стартуют от 50,90 грн за 10 штук.

Наиболее экономичной остается сеть "Ашан". Здесь яйца без упаковки стоят всего 3,50 грн. за штуку, а фасованный продукт можно приобрести за 50,70 грн. за десяток.

Всегда ли можно найти товар?

Важно отметить, что наличие яиц поштучно в супермаркетах не всегда соответствует информации на их сайтах. Часто товарные позиции, указанные онлайн, могут отсутствовать в магазинах. Поэтому перед визитом следует уточнять доступность продукта.

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