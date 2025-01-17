13 января в Харькове трое неизвестных напали на транспорт ТЦК, в котором перевозили мобилизованных - один из нападавших был вооружен стартовым пистолетом.

Глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов поделился деталями инцидента. После расследования полиция установила личность одного из нападавших.

По его словам, нападающий на автомобиле Tesla заблокировал военную технику, выбил стекло и начал драку. Предприниматель таким образом пытался "спасти" своего племянника от мобилизации.

"Мы живем в правовом государстве, именно это отличает нас от нашего врага. Методы "дикого Запада" не просто неприемлемы, но и противозаконны. В Харькове есть все силы и средства для того, чтобы сохранить порядок, хаоса здесь не будет, как бы ни мечтали об этом российские спецслужбы и пропагандисты. Полиция уже сработала – предпринимателя нашли и задержали, он будет отвечать за это нападение исключительно в рамках закона", – подчеркнул Болвинов.

Племянник нападающего, водитель по профессии, проходит по делу как свидетель и уже мобилизован. Информации о других мобилизованных, которые могли сбежать из буса во время инцидента, полицейский не предоставил.

Задержанному предпринимателю предъявили подозрение в хулиганстве и препятствовании законной деятельности ВСУ. Продолжается поиск второго участника нападения, помогавшего ему.

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