О штрафе он узнал только от участкового полицейского, после чего обратился к военному комату.

В Харькове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки ( ТЦК ) безосновательно оштрафовал мужчину за неприбытие по вызову, не прислав ему ни одной повестки.

Это указано в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

С таким иском он обратился в суд, требуя отменить штраф. Заявитель утверждал, что не получил никакого приглашения в военкомат.

В материалах дела говорится, что мужчина обжаловал решение ТЦК, утверждая, что при рассмотрении его дела возбужден ряд норм Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, мужчине не было разъяснено его права, не установлены все обстоятельства, связанные с вручением повестки, и не установлены причины неявки.

По словам запросчика, ни одна повестка не поступила ни в его адрес, ни на электронную почту, а также он не получил никаких сообщений от ТЦК по телефону или другим способам. О штрафе он узнал только от участкового полицейского, после чего снова обратился к военному комату.

Суд при рассмотрении дела установил, что в постановлении о наложении штрафа не содержится никаких доказательств получения человеком повестки, а в материалах дела отсутствуют подтверждение его отправки. Эти факты вызывали сомнения в законности действий ТЦК.

В результате суд признал действия начальника ТЦК противоправными, упразднил постановление о штрафе и удовлетворил иск мужчины. Кроме того, суд обязал ТЦК возместить исковые расходы на судебный сбор в размере 1211 гривен за счет государственного бюджета.

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