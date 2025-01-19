Подозреваемый возглавляет управление транспорта с 2019 года, а в 2023 году его годовой заработок в должности составлял 406 тысяч. грн.

Правоохранители объявили подозрение начальнику управления транспорта Ивано-Франковского горсовета.

Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что должностное лицо, используя служебный пост, в течение года организовало схему завладения средствами.

Он подал в финансовое управление горсовета запрос на дополнительные 1,5 млн. грн. для установления остановок без надлежащих расчетов и без соблюдения нормы ценообразования. К схеме привлекли местные супруги: 30-летняя франковка, зарегистрировавшая ФЛП и заключившая договор на выполнение работ, и ее мужа, который осуществлял обустройство остановок, используя дешевые материалы.

Материалы в актах выполненных работ были завышены по цене, а должностное лицо не проверило их стоимость и подписало акты. В результате было потрачено 600 тыс. грн из бюджета. В ходе обыска правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства.

Ивано-Франковская областная прокуратура сообщила, что должностному лицу и частному предпринимателю объявлены подозрения за завладение имуществом путем использования служебного положения, привлечения группы лиц, а также за легализацию имущества, полученного преступным путем.

Подозреваемый возглавляет управление транспорта с 2019 года, а в 2023 году его годовой заработок в должности составлял 406 тысяч. грн.

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