Некоторые знаки зодиака обладают врожденными чертами из-за которых они не умеют обманывать.

Для некоторых знаков Зодиака искажение правды — это просто, фальшивые детали текут, как ноты в симфонии, каждая ложь играет вместе в идеальной гармонии.

Знаки Зодиака, которые не умеют обманывать:

Овен, меткий стрелок.

Овны знают, что честность — это сила, потому что она бесстрашна. Они чувствуют себя комфортно в неловкой ситуации: дебаты могут быть веселыми, верно?

Знаки, управляемые Марсом, излагают свои мысли без упаковки. Никакой декоративной папиросной бумаги, никаких бантов. Только их пламенный поток сознания. Позвоните им, когда вам нужна доза реальности — неважно, насколько она суровая.

Стрелец, Искатель Истины.

Стрельцом управляет Юпитер, планета оптимизма и расширения. Они всегда находятся в путешествии — физическом, умственном, духовном — чтобы найти великие истины жизни.

Стрелец хочет увидеть все: пышные шотландские холмы, богато украшенные бирманские храмы. Вольнодумцы исследуют разные предметы, пространства и системы верований, чтобы добраться до сути нашей цели.

И они стремятся поделиться своей мудростью с миром. Как и их поэтические путевые журналы, Стрелец — открытая книга.

Их огневая мощь горит от их остроумия, причудливости и спонтанности. Где веселье в планировании лжи (и необходимости отслеживать все фальшивые детали)? Стрелец предпочел бы рассказать свои настоящие истории. Поверьте нам, эти истории достаточно увлекательны.

Читайте также:

Идеальная пара согласно астрологии: названы знаки Зодиака.

Какие знаки Зодиака любят беспорядок и хаос: кого назвали астрологи.

Самый упрямый знак Зодиака: кто на первом месте у астрологов.