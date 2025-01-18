Фаза Луны в среду, 15 января 2025 года , — Полнолуние с освещенностью 97,02%, что представляет собой процент Луны, освещенной Солнцем.

Возраст Луны в среду, 15 января 2025 года, составляет 16,4 дня, с момента последнего Новолуния количество дней указывает, сколько дней прошло с момента последнего Новолуния.

Фаза Луны на 28 января 2025 года — фаза убывающей луны. Это фаза, когда луна освещена менее чем на 50%, но еще не достигла 0% освещенности (что было бы новолунием).

В этой части лунного цикла Луна становится все ближе и ближе к Солнцу, если смотреть с Земли, а ночная сторона Луны обращена к Земле, и на ней виден все более тонкий полумесяц.

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14-16 января: Луна в Раке - эмоции и забота.

Луна в Раке на убывающей фазе побуждает к работе с чувствами - период идеально подходит для семейных дел, заботы о близких, создания уюта.

16-18 января: Луна во Льве - творчество и самооценка.

Это период для осознания, где вы недостаточно проявляли себя и работы над собой.

18-20 января: Луна в Деве - порядок и дисциплина. Дева на убывающей Луне способствует наведению порядка - как внешнего, так и внутреннего.

20-22 января: Луна в Весах - гармония и равновесие.

Подходящее время для решения конфликтов и поиска компромиссов, Весы помогают взглянуть на баланс в отношениях и в жизни.

22-25 января: Луна в Скорпионе - трансформация и глубина.

Время для очищения на всех уровнях: эмоциональном, духовном и физическом.

25-27 января: Луна в Стрельце - вдохновение и расширение горизонтов.

Это время для размышлений о будущем и вдохновения, несмотря на замедленные энергии.

27-28 января: Луна в Козероге - ответственность и структура.

В убывающей фазе Луна помогает завершить важные дела, навести порядок на работе и укрепить дисциплину.

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