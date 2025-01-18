Новый закон обязывает как органы государственной власти, так и частный сектор создавать условия для трудоустройства.

В Украине приняли закон об обеспечении равных возможностей для трудоустройства - стало известно, кого именно коснутся изменения.

Верховная Рада Украины 15 января 2025 приняла законопроект №5344-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд".

Его поддержали 228 народных депутатов. Новый закон обязывает как органы государственной власти, так и частный сектор создавать условия для трудоустройства лиц с инвалидностью или уплачивать целевой взнос в специальный фонд.

Документ направлен на расширение возможностей трудоустройства людей с инвалидностью, их адаптацию на рабочих местах и ​​стимулирование развития социального предпринимательства.

Квоты для трудоустройства:

1 рабочее место – для компаний, где работает от 8 до 25 человек;

– для компаний, где работает от 8 до 25 человек; 4% от общего количества рабочих мест – для предприятий с более чем 25 работниками;

– для предприятий с более чем 25 работниками; 2% рабочих мест – для учреждений, занимающихся реабилитацией, обучением или уходом за людьми с инвалидностью.

Если работодатель не может создать рабочие места для лиц с инвалидностью (например, из-за специфики производства или высоких рисков), он обязан платить целевой взнос в специальный фонд. Эти средства будут направлены на поддержку программ трудоустройства и создания адаптированных рабочих мест.

Новый закон предлагает ряд мер по стимулированию бизнеса к созданию рабочих мест для лиц с инвалидностью:

Компенсация затрат на обустройство рабочих мест. Работодатели будут получать государственную поддержку для создания адаптированных "умных" рабочих мест, учитывающих физические возможности работников. Социальное сопровождение. Работникам с инвалидностью будут предоставлять услуги помощников, переводчиков жестового языка и другие формы поддержки. Профессиональная адаптация. Закон предусматривает финансирование обучения, переподготовки и привлечения частных агентств для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Закон открывает возможности поддержки не только специализированных предприятий, учрежденных общественными организациями лиц с инвалидностью, но и любых компаний, выполняющих установленные квоты.

Дополнительные льготы:

Работодатели могут уменьшить размер целевого взноса, закупая товары или услуги у предприятий, создающих рабочие места для людей с инвалидностью.

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