Для оформления льготы необходимо обратиться в органы соцзащиты с соответствующими документами.

Лица из I группы инвалидности — это граждане, которые из-за значительного нарушения здоровья частично или полностью нуждаются в посторонней помощи, но размер пенсий зависит от подгруппы, которую выбирает медицинское освидетельствование.

Какие именно льготы доступны лицам с такой группой инвалидности, рассказали Новости.LIVE..

Лица с наибольшими нарушениями здоровья (подгруппа "А") получают 4722 гривны (200% прожиточного минимума), тогда как для подгруппы "Б" выплачивают 2361 гривну (100% прожиточного минимума). Дети до 6 лет из подгруппы "А" получают 5163 гривны, другие дети этого возраста - 1281,5 гривны. Для детей от 6 до 18 лет из подгруппы "А" предусмотрено 6392 гривны, другие дети этого возраста получают 1598 гривен. Выплаты автоматически перечисляются при изменении прожиточного минимума.

Для лиц с I группы инвалидности предусмотрен ряд льгот. Они включают внеочередную установку домашних телефонов, санаторно-курортное лечение детей, бесплатное протезирование и сурдотехнику. Родителям, которые ухаживают за детьми во время лечения, компенсируется этот период при предоставлении медицинского заключения.

Медицинское обеспечение включает бесплатное или частично оплачиваемое получение лекарств по рецепту, а также бесплатное протезирование, средства передвижения, слуховые аппараты, очки и автомобили.

Лица I группы инвалидности имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси) и 50% скидку на междугородние перевозки с 1 октября по 15 мая. Люди, пострадавшие в результате боевых действий или аварии на ЧАЭС, получают дополнительные скидки на проезд.

Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг включают 100% компенсации для лиц с инвалидностью в результате боевых действий и 50% для пострадавших от ЧАЭС. Для оформления льготы необходимо обратиться в органы соцзащиты с соответствующими документами.

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