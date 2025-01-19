По данным Пендзина, в 2024 году потребительская корзина подорожала на 14%, а молоко на 20%.

Олег Пендзин, экономист и член Экономического дискуссионного клуба, разъяснил, когда в Украине могут снизиться цены на молочные продукты.

Он отмечает , что увеличение цен на молоко обусловлено объективными факторами, такими как кормовая база и сезонные изменения.

«В 2024 году сократились объемы производства зерна, в частности, кукурузы, что привело к удорожанию зерна и комбикормов. Это повлияло на цены молока. Кроме того, в холодное время года уменьшается количество надоев молока, что увеличивает стоимость молока-сырья, из которого производят молочные продукты», - пояснил Пендзин.

Он также отметил, что цены на комбикорма не снизятся в ближайшем будущем, а продолжение подорожания молочных продуктов может быть только при покупательной благоприятности населения.

«Производители активно применяют маркетинговые приемы, например, продают молоко не за литр, а за 880 г, или масла по 180 г вместо 200 г. Это позволяет не повышать цену упаковки, но общая стоимость молока будет расти», – добавил эксперт.

По данным Пендзина, в 2024 году потребительская корзина подорожала на 14%, а молоко — на 20%. Предполагается, что до конца 2025 года молоко-сырье подорожает еще на 10-12%.

"Цены на молочные продукты будут расти на 2-3% ежемесячно до мая, но после того, как скот выпустят на пастбища, цены могут стабилизироваться или снижаться", - сообщает экономист.

Официальная статистика Госстата подтверждает эти тенденции: средняя цена пастеризованного молока выросла с 38,15 грн. до 43,71 грн. за литр, а цена сливочного масла — с 75,65 грн. до 96,81 грн. за 200 г. Сметана и сыры подорожали на 18-20% в течение года.

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