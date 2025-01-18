Задержанные находятся под стражей, и продолжается расследование, которое позволит установить все детали их преступления.

Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали действующую в Ровенской области диверсионную группу российских спецслужб.

Как сообщили в СБУ, агентами было установлено самодельное взрывное устройство (СИН) на железнодорожном пути, на который на тот момент двигался грузовой поезд Сил обороны Украины.

Оперативники СБУ вовремя остановили эшелон на безопасном расстоянии и обеспечили охрану места происшествия, что позволило избежать серьезных последствий и жертв. После устранения повреждений на путях движение поезда было восстановлено.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет, которых враг завербовал через каналы поиска "быстрого заработка" в Телеграмме. По указанию российских спецслужб, они изготовили взрывное устройство из пластида, полученного из тайника, и заложили его под рельсы. Когда военный эшелон приблизился, злоумышленники дистанционно взорвали взрывчатку в надежде нарушить железнодорожную логистику для поставок оборонных грузов.

В ходе обыска у задержанных были изъяты элементы СВП и мобильные телефоны с доказательствами их взрывной деятельности в пользу России. Вражеским агентам доложено о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения).

Задержанные находятся под стражей, и продолжается расследование, которое позволит установить все детали их преступления. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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