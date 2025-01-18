Разговор по телефону без гарнитуры за рулем запрещен в Украине - украинцев предупреждают, что за нарушение предусмотрено денежное наказание.

Об этом говорится в Правилах дорожного движения (ПДД Украины).

Согласно украинскому законодательству, разговоры по телефону за рулем запрещены. Если водитель нарушит это требование, он может получить штраф в размере 510 гривен.

Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения (ПДД), запрещается использовать мобильный телефон при управлении автомобилем, держа его в руке.

Чтобы избежать нарушения правил и штрафа, водителям рекомендуется использовать гарнитуру "hands free", позволяющую общаться по телефону без отрыва рук от руля. Если же нет возможности воспользоваться таким устройством, а водителю нужно срочно ответить на звонок, ему следует съехать на обочину и продолжить движение только после разговора.

Напомним также, что ежедневно патрульные полицейские обнаруживают водителей, нарушающих правила парковки, в том числе оставляя автомобили на полосах, предназначенных для велосипедистов. Такие водители привлекаются к ответственности, а также с ними проводятся профилактические беседы с целью напомнить о необходимости соблюдения ПДД. За нарушение, мешающее движению велосипедистов, водителям грозит штраф в размере 340 гривен.

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