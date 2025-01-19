Пендзин подчеркнул, что даже с прогнозируемым ростом зарплаты это не обеспечивает достаточного уровня покупательной доходности для граждан.

Экономист Олег Пендзин в эфире YouTube-канала Telegraf UA обратил внимание на важный аспект, часто игнорируемый в СМИ – рост доходов украинцев.

По его словам , многие СМИ ошибочно сосредотачиваются только на инфляции, не считая повышения доходов, что оказывает существенное влияние на потребительскую производительность.

"Если инфляция будет составлять 10%, а ваши доходы выросли на 20%, это значит, что вы стали жить на 10% лучше", - пояснил Пендзин. - "Ваша покупательная способность увеличилась на 10%, и каждый раз, получая зарплату, мы оцениваем, что можем на эти деньги купить".

Однако, согласно его прогнозам, ситуация в 2025 году может быть значительно сложнее. По данным госбюджета, инфляция в будущем году составила 9,5%. Но при этом, как заметил экономист, зарплаты не увеличатся достаточно, чтобы покрыть этот рост.

"Социальные стандарты остаются замороженными, а средняя заработная плата растет меньше инфляции. В результате реальные доходы снижаются, и это больше всего коснется малообеспеченных слоев населения", — говорит он.

Пендзин подчеркнул, что даже с прогнозируемым ростом зарплаты это не обеспечивает достаточного уровня покупательной доходности для граждан.

«Мы не едим деньги, мы едим хлеб. И если хлеб подорожал больше, чем выросли доходы, мы вынуждены потреблять его меньше. Это и есть настоящая трагедия», — резюмировал эксперт.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.