Главные условия получения средств это наличие идентификационного кода и регистрация в системе.

В Украине стартует новая программа поддержки ветеранов, позволяющая получать финансовую помощь на занятия спортом.

Согласно сообщению Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, программа доступна для всех ветеранов от 18 лет, имеющих подтвержденный статус в реестре ветеранов.

Проект под названием "Ветеранский спорт" реализован в рамках сотрудничества Министерства по делам ветеранов и Министерства цифровой трансформации Украины.

Как получить помощь?

Для участия не обязательно иметь удостоверение в приложении "Действие". Главные условия для получения средств – наличие идентификационного кода и регистрация в системе.

После того, как заявка будет подтверждена, на вашу карту автоматически зачисляется 1500 грн. Эти средства можно потратить на абонементы в спортзале, спортивные секции или клубы, являющиеся частью программы. Для того чтобы подать заявку, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Войти в приложение "Действие".

В разделе "Сервисы" выберите опцию "Ветеранский спорт".

Активировать Действие.Карту и выбрать ее для получения средств.

Отправить запрос.

Важно!

Заявки на получение финансовой помощи необходимо подать до 20 января 2025, поскольку это конечный срок для получения средств на первый квартал. Если деньги не будут использованы, они возвращаются в бюджет, однако в начале следующего квартала ветераны снова получат полную сумму.

Министр Федоров подчеркнул, что эта программа не только улучшит физическое здоровье, но и имеет целью снизить уровень стресса, облегчение социализации и возвращение к привычной жизни через общие занятия спортом.

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