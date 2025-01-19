Министерство здравоохранения уверяет, что все дела находятся под контролем и рассмотрение документов продолжается по четкому алгоритму.

В рамках масштабной реформы Министерство здравоохранения Украины объявило о создании новых врачебных комиссий, заменяющих традиционные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Как отмечают в Минздраве, реформа призвана сделать процессы более прозрачными и значительно повысить качество рассмотрения медицинских дел. Для этого изменен подход к организации работы: количество специалистов увеличено в четыре раза. К процессу привлечено более 1,5 тысяч экспертных команд, в составе которых работают 5,6 тысяч врачей.

Распределение дел между заведениями, строится с учетом региональных особенностей, например:

В Чернигове документы из городской МСЭК передали в Черниговский медицинский центр современной онкологии, городские больницы №3 и №4.

В Одессе дела из шести МСЭК теперь прорабатываются в Одесской областной клинической больнице.

Что нужно знать пациентам

Если вы подали документы на рассмотрение МСЭК, беспокоиться не стоит. Министерство здравоохранения уверяет, что все дела находятся под контролем, и рассмотрение документов продолжается по четкому алгоритму:

Уведомление о рассмотрении

Вы обязательно получите информацию о дате, времени и месте рассмотрения вашего дела.

Настройки системы

Через переходный период разрешаются незначительные задержки, но в ближайшее время система заработает стабильно.

Подробности о новых комиссиях

Полный перечень заведений, в которые переданы материалы, доступны на официальном сайте Минздрава.

Текущие результаты реформы

По состоянию на 13 января 2025 года уже обработано более 36 тысяч дел, нуждающихся в первоочередном рассмотрении. Реорганизация обеспечивает существенное ускорение процесса и облегчает доступ к качественной экспертизе.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.