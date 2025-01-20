Юрист Александр Пастернак сообщает, что с марта 2022 года запрещено взимать долги за коммунальные услуги, накопившиеся с начала войны.

С началом войны с Россией финансовая ситуация в Украине значительно усложнилась, поэтому Правительство ввело ряд мер по финансовой помощи гражданам, в частности, разрешив определенным категориям граждан не платить за коммунальные услуги .

Как сообщил Соцпортал, украинцы могут не оплачивать коммунальные услуги, если не проживали в своих домах больше 30 дней.

Это не касается начислений на централизованное отопление и газоснабжение. Для подтверждения пропуска необходимо предоставить документы, в частности:

справку об ВПЛ;

документы о военной службе или лечении;

другие официальные документы.

Юрист Александр Пастернак сообщает, что с марта 2022 года запрещено взимать долги за коммунальные услуги, накопившиеся с начала войны. Это правило действует до завершения боевых действий или оккупации территории.

Не будет начисляться плата за коммунальные услуги, если жилье пострадало в результате боевых действий, а сами услуги были отключены.

Юрист советует собрать необходимые документы и уведомить поставщиков услуг. Это поможет избежать проблем, даже если во время войны коммунальные предприятия могут подать в суд должников.

Что с оплатой на оккупированных территориях?

Украинские законы не распространяются на оккупированные территории, где россияне могут нарушать права граждан. Для таких случаев эксперт советует:

найти человека в оккупации для передачи средств на коммунальные услуги;

ждать освобождения территории, когда услуги возобновятся.

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