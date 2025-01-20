Женщины в декретном отпуске имеют средний уровень зарплаты 16 400 грн, что на 18% меньше среднего показателя по Украине.

Несмотря на кризисные тенденции в Украине, активность работодателей и кандидатов на вакансии показывает умеренный рост.

Какие средние зарплаты у пенсионеров, демонстрирует дайджест OLX Работа .

Что касается вакансий для пенсионеров, то средняя зарплата по Украине составляет 17 000 грн, что на 15% ниже среднего уровня оплаты труда в стране. Самые высокие зарплаты для пожилых людей наблюдаются в западных регионах Украины, в частности во Львовской, Закарпатской и Волынской областях, где медианная зарплата превышает 20 000 грн. В центральных и приграничных зонах, где идут боевые действия, уровень заработных плат значительно ниже.

Что касается других уязвимых групп населения, то средняя зарплата для лиц с инвалидностью составляет 18200 грн, что на 9% ниже общего уровня по стране. Лучшие условия оплаты традиционно предлагаются в западных регионах, в то время как в центральных зарплатах значительно ниже.

Женщины в декретном отпуске имеют средний уровень зарплаты 16 400 грн, что на 18% меньше среднего показателя по Украине. Самые высокие предложения для этой категории зафиксированы в Запорожской области (20750 грн), а также в Киевской и Одесской областях.

Для участников боевых действий медиа зарплата составляет 19 800 грн, что почти равно среднему уровню по Украине. Высокие зарплаты для этой категории во Львовской и Закарпатской областях достигают 22 000 грн.

Студенты, которые в свою очередь имеют среднюю зарплату 17 400 грн, что на 13% ниже общего уровня. Лучшие предложения для молодых специалистов в Киевской и Львовской области, где средние зарплаты достигают 20 000 грн.

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