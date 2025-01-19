Цены на яблоко на украинском рынке продолжают устанавливать новые рекорды.

Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

В текущем сезоне отдельные сорта этого фрукта подорожали на 90%, и, по словам экспертов, эти высокие показатели будут сохраняться в ближайшее время.

Основные факторы, повлиявшие на удорожание, включают в себя неблагоприятные погодные условия, рост расходов на энергоресурсы, топливо и оплату труда, а также снижение урожая яблок в прошлом году.

Уменьшение урожая произошло не только в Украине, но и в Европе, что также сказалось на экспортных поставках. Поэтому все большее количество производителей отправляют высококачественную продукцию за границу или хранят ее до весны, что дополнительно стимулирует рост цены. Согласно прогнозам, цены на яблоко остаются стабильно высокими в ближайшем периоде. Формирование стоимости будет зависеть от погодных условий, расходов на насаждения, урожайности и экономической ситуации в стране.

Однако существует вероятность, что цены начнут снижаться весной, когда на рынок поступят хранившиеся на складах запасы.